Из Башкирии в зону СВО отправили 116-й гумконвой

116-й гумконвой из республики отправился в зону СВО. Гуманитарный груз повезли для добровольцев и мобилизованных бойцов. В формировании адресной помощи участвовали организации, общественные объединения, а также неравнодушные граждане.
Бойцам доставят автомобили, пиломатериалы, дрова, мобильную баню, листы ОСБ, маскировочные сети, матрацы, инструменты, посылки от родственников – всё, что будет необходимо бойцам при несении воинской службы. Груз предназначен шести воинским подразделениям. Такие посылки стараются формировать по потребностям военнослужащих.