Сотрудники ЖКХ Башкирии отмечают профессиональный праздник

Работа, без которой невозможна ни одна другая. Каждое третье воскресенье марта в России отмечают День сотрудника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Праздник объединяет тысячи россиян, отвечающих за удобства жизни человека. Это водоснабжение, сервисное обслуживание и чистые дороги. Их труд часто недооценивают и критикуют, но если он прекратится, заметят сразу.

Его рабочий день начинается с поворота ключа зажигания. Впереди – долгая смена, за которую нужно успеть очистить свой участок от снега. Альмир Бикметов за рулём трактора уже 13-й год. Но любовь к вождению у него появилась гораздо раньше.

Все, наверное, начиналось с того, что в детстве отец постоянно с собой брал на работу, он работал на КамАЗе. И вот, видимо, с детства так и пошло, какой-то интерес был. Для меня это тогда такие большие машины казались, думал, что когда вырасту, буду ездить. Вот, закрутилось, завертелось, в итоге вот так оно и получилось, работаю водителем. Альмир Бикметов, водитель трактора

Теперь Альмир не просто занят любимым делом, но и работает плечом к плечу с отцом. Историю семьи Бикметовых на предприятии знают все. Впрочем, подобные династии для этой сферы – не редкость. Радику Бакиеву любовь к труду также привил отец. Вспоминает: когда папа привел его на работу, в первое время путался, даже переключая скорости. Теперь же наизусть знает механизм всей техники в организации, будь то мини-погрузчик, дорожный пылесос или ротор. А вечером дома ждут те, для кого Радик порой работает в усиленном режиме. Семья – это то, на что опирается мужчина даже во время самой сложной смены.

Когда нахожусь на работе, жена с сыном звонят, узнают, как дела. Спрашивают, когда приду домой. Вот, всегда думаю о них. Радик Бакиев, водитель

Непростую работу главы семейства домочадцы одобряют. Своему сыну Радик частенько рассказывает об устройстве техники, как делал когда-то его собственный отец. Но маленький Артур становиться водителем трактора пока не планирует.

Сфера ЖКХ – это не только чистые дороги. В третье воскресенье марта профессиональный праздник отмечают все работники организаций, которые предоставляют коммунальные услуги.

Работники ЖКХ нашей республики очень ответственные, самоотверженные люди, которые выполняют работу в различное время суток, при любой погоде, потому что они должны обеспечивать качественными коммунальными услугами. Чтобы была чистая питьевая вода в наших домах, теплые батареи, ухоженный подъезд, вычищенный двор, работающий лифт. То есть спектр работ в нашей сфере очень-очень велик. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

По всей республике в комплексе ЖКХ задействовано около 20 тысяч человек. Это более 700 организаций, которые обеспечивают теплом, водой, газом, электроэнергией и другими видами услуг многоквартирные дома, объекты инфраструктуры и промышленные производства.