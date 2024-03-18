Сотрудники ЖКХ Башкирии отмечают профессиональный праздник

Работа, без которой невозможна ни одна другая. Каждое третье воскресенье марта в России отмечают День сотрудника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Праздник объединяет тысячи россиян, отвечающих за удобства жизни человека. Это водоснабжение, сервисное обслуживание и чистые дороги. Их труд часто недооценивают и критикуют, но если он прекратится, заметят сразу.
Его рабочий день начинается с поворота ключа зажигания. Впереди – долгая смена, за которую нужно успеть очистить свой участок от снега. Альмир Бикметов за рулём трактора уже 13-й год. Но любовь к вождению у него появилась гораздо раньше.
Теперь Альмир не просто занят любимым делом, но и работает плечом к плечу с отцом. Историю семьи Бикметовых на предприятии знают все. Впрочем, подобные династии для этой сферы – не редкость. Радику Бакиеву любовь к труду также привил отец. Вспоминает: когда папа привел его на работу, в первое время путался, даже переключая скорости. Теперь же наизусть знает механизм всей техники в организации, будь то мини-погрузчик, дорожный пылесос или ротор. А вечером дома ждут те, для кого Радик порой работает в усиленном режиме. Семья – это то, на что опирается мужчина даже во время самой сложной смены.
Непростую работу главы семейства домочадцы одобряют. Своему сыну Радик частенько рассказывает об устройстве техники, как делал когда-то его собственный отец. Но маленький Артур становиться водителем трактора пока не планирует.
Сфера ЖКХ – это не только чистые дороги. В третье воскресенье марта профессиональный праздник отмечают все работники организаций, которые предоставляют коммунальные услуги.
По всей республике в комплексе ЖКХ задействовано около 20 тысяч человек. Это более 700 организаций, которые обеспечивают теплом, водой, газом, электроэнергией и другими видами услуг многоквартирные дома, объекты инфраструктуры и промышленные производства.
Этот праздник – один из многих, которые труженики проводят на работе. Каких-то послаблений в этот день тоже нет. Ведь непогода или чрезвычайные ситуации могут ухудшить качество жизни населения в любое время. И в этот момент коммунальщики должны быть начеку.