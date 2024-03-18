ВК «Урал» завершил сезон Суперлиги победой над «Динамо-ЛО»

Волейбольный клуб «Урал» завершил регулярный сезон Суперлиги уверенной победой над «Динамо-ЛО». Встреча в «Сосновом Бору» завершилась в три сета – 25:21, 25:22, 27:25 в пользу подопечных Игоря Шулепова.

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик «Урала» Урош Ковачевич, серб набрал 18 очков. Таким образом, уфимцы одержали десять побед в сезоне и финишировали на тринадцатом месте в «регулярке», не попав в плей-офф.