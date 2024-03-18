Ринат Хабиров рассказал о кибератаках на сайт акции «Рахмат»
Сайт акции «Рахмат» подвергся хакерским атакам. Это
и стало основной причиной сбоев и невозможности зарегистрировать QR-билет для
участия в розыгрыше призов среди избирателей. Об этом рассказал директор
Спортивно-патриотического центра Республики Башкортостан «Алга-Патриот» Ринат
Хабиров.
Сайт
поощрительной акции рахмат102.рф подвергался массивной кибератаке, в том числе
с зарубежных IP-адресов. Работа сайта была восстановлена. Регистрация
QR-билетов была продлена до 20 марта включительно.
Ринат Хабиров, директор Спортивно-патриотического центра Республики Башкортостан «Алга-Патриот»