Ринат Хабиров рассказал о кибератаках на сайт акции «Рахмат»

Сайт акции «Рахмат» подвергся хакерским атакам. Это и стало основной причиной сбоев и невозможности зарегистрировать QR-билет для участия в розыгрыше призов среди избирателей. Об этом рассказал директор Спортивно-патриотического центра Республики Башкортостан «Алга-Патриот» Ринат Хабиров.