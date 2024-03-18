Федеральный координатор рассказал о наблюдении за президентскими выборами в Башкирии

Во время выборов Президента России было организовано беспрецедентное общественное наблюдение. Более 800 экспертов по всей стране в непрерывном режиме осуществляли анализ хода голосования. Об этом сообщил федеральный координатор Ассоциации НОМ.

Сталкивались и с недобросовестными действиями некоторых участников, которые были направлены на дестабилизацию избирательного процесса. Преимущественно это касалось тех, кто находится за рубежом. Тем не менее процент проблемных сигналов от общей массы сообщений, которые получали, составляет менее одной десятой. Фейков на этот раз было достаточно много, но они носили примитивный характер, порой даже нелепый, отметил федеральный координатор.

Сообщения также поступали и по Республике Башкортостан, но в целом, конечно, многие проблемные моменты, которые возникали, удавалось оперативно решить на месте. Мы все эти дни наблюдали за тем, как общественные наблюдатели в Республике Башкортостан осуществляли мониторинг. Граждане были действительно вовлечены в избирательный процесс, наш мониторинг показал активную гражданскую позицию со стороны граждан. Всё это позволяет нам убедиться в достоверности результатов.  

Георгий Багирян, федеральный координатор Ассоциации НОМ
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ