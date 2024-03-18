На совещании с Радием Хабировым обсудили проблемы ЖКХ

Обновить коммунальную инфраструктуру и подготовиться к предстоящему паводку. Такие поручения дал Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства. Также Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за активную явку на прошедших выборах Президента России.
Спасибо жителям за консолидацию. Глава Башкортостана поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию на прошедших выборах Президента страны. Окончательные итоги волеизъявления россиян подведет Центральная избирательная комиссия. Но уже сейчас можно говорить об убедительной победе действующего главы государства.
Глава Башкортостана также выразил благодарность Центризбиркому республики, управленческой команде региона и правоохранительным органам за то, что выборы прошли организованно и в комфортной для людей обстановке.
Далее участники совещания обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Чистая вода» в прошлом году построено и введено в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения. Теперь качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены почти 90 % населения. Ведется работа по привлечению федеральных средств, для продолжения этой работы. Износ сетей составляет 54 %.
Ещё одна острая тема, которая ежегодно всплывает в это время года – весеннее половодье. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов быть готовыми к большой воде.
В худшем случае в зону возможного подтопления могут попасть 313 населенных пунктов в 44 районах. Спасатели готовы к такому развитию событий, сил и средств хватает.
В прошлом году данный функционал позволил выявить опасные участки рек и принять необходимые меры по расчистке заторов, а также оценить фактическую обстановку в зоне подтоплений. Мониторинг ледовой обстановки на вертолёте начнётся через три дня.