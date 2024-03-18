На совещании с Радием Хабировым обсудили проблемы ЖКХ

Обновить коммунальную инфраструктуру и подготовиться к предстоящему паводку. Такие поручения дал Глава Башкортостана на оперативном совещании правительства. Также Радий Хабиров поблагодарил жителей республики за активную явку на прошедших выборах Президента России.

Спасибо жителям за консолидацию. Глава Башкортостана поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию на прошедших выборах Президента страны. Окончательные итоги волеизъявления россиян подведет Центральная избирательная комиссия. Но уже сейчас можно говорить об убедительной победе действующего главы государства.

Это голосование, по сути, стало проявлением невероятной консолидации всего нашего общества. Прежде всего хочу поблагодарить жителей Башкортостана, которые с чудесным настроением пришли на избирательные участки и сделали разумный выбор. Все мы понимаем, что достижения страны и её будущее зависят от нашей совместной работы и, конечно, от нашего лидера Владимира Владимировича Путина Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана также выразил благодарность Центризбиркому республики, управленческой команде региона и правоохранительным органам за то, что выборы прошли организованно и в комфортной для людей обстановке.

В целом вся система избирательных комиссий Башкортостана отработала на «отлично». Не было практически никаких жалоб, не произошло каких-то острых событий. За это огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации выборов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Далее участники совещания обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках федерального проекта «Чистая вода» в прошлом году построено и введено в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения. Теперь качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены почти 90 % населения. Ведется работа по привлечению федеральных средств, для продолжения этой работы. Износ сетей составляет 54 %.

В 2024 году запланировали капитальный ремонт более 100 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 16 муниципалитетах. Ирина Голованова, Министр ЖКХ Республики Башкортостан

Ещё одна острая тема, которая ежегодно всплывает в это время года – весеннее половодье. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов быть готовыми к большой воде.

Главам городов и районов нужно взять на контроль и обратить особое внимание на возможные зоны подтопления. Все 29 муниципалитетов, где есть затороопасные участки, должны иметь соглашения на проведение взрывных работ. Также важно организовать широкую информационно-разъяснительную кампанию среди жителей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В худшем случае в зону возможного подтопления могут попасть 313 населенных пунктов в 44 районах. Спасатели готовы к такому развитию событий, сил и средств хватает.

На случай эвакуации людей с затапливаемых территорий в муниципалитетах республики подготовили 276 пунктов временного размещения вместимостью свыше 37 тысяч человек. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан