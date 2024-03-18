В Уфе отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией

Прошло 10 лет. Мы уже вместе. Мы – одна абсолютно неделимая страна, и мы все – россияне. Мы видим, как развивается Крым, мы видим, как жители России обозначают для себя Крым, как замечательное место отдыха. Да, сейчас непросто. Да, мы переживаем непростые времена, идет специальная военная операция, и крымчане в силу своего географического и особого положения, конечно, находятся не в простой ситуации – вы видите всё сами. Но, тем не менее, Крым развивается.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан