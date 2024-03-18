В Уфе отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией

Десять лет назад жители полуострова практически единогласно приняли решение вернуться в состав России. В Уфе юбилейную дату встретили с размахом. После автопробега в Государственном концертном зале «Башкортостан» прошёл концерт, который посетил Радий Хабиров.
Так стартовал автопробег к 10-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Представители спортивно-патриотического центра «Алга-патриот» вместе с жителями республики выехали на улицы города с флагами страны, Башкортостана и четырёх новых регионов
Всего от стадиона Нефтяник стартовали более 50 машин. Автоколонна проехала по улицам города в сопровождении ГИБДД. Конечной точкой маршрута стал Государственный концертный зал «Башкортостан».
И это действительно Победа справедливости. 10 лет назад жители Крыма и Севастополя почти единогласно проголосовали за то, чтобы вернуться в состав России.
Юбилейную дату в Уфе отметили масштабным концертом с участием звёзд башкирской эстрады. На мероприятии глава региона Радий Хабиров вручил отличившимся жителям республики благодарственные письма.