В Уфе прошла акция «Сила в правде»

Башкирскую столицу посетила агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» Министерства обороны России. После встречи тематического поезда представители администрации Уфы и Нахимовского военно-морского училища подписали соглашение о сотрудничестве.
Жители и гости города смогли посетить экспозицию, где были представлены достижения армии и флота. Цель акции – не допустить фальсификации истории. Для этого с 23 февраля поезд курсирует по 67 городам России. 8 мая, в преддверии Дня Великой Победы, он остановится на Белорусском вокзале Москвы.