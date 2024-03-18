В Уфе прошла акция «Сила в правде»

Башкирскую столицу посетила агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» Министерства обороны России. После встречи тематического поезда представители администрации Уфы и Нахимовского военно-морского училища подписали соглашение о сотрудничестве.

Жители и гости города смогли посетить экспозицию, где были представлены достижения армии и флота. Цель акции – не допустить фальсификации истории. Для этого с 23 февраля поезд курсирует по 67 городам России. 8 мая, в преддверии Дня Великой Победы, он остановится на Белорусском вокзале Москвы.

Из Уфы мы увозим в следующие города, в Челябинск, ту историческую правду, которая заключалась в том, что как только Донбасс, горе испытавший, начали российские войска освобождать, первым с инициативой вышел именно Башкортостан, наполнять жизнью эти наши новые территории.

Олег Широков, заместитель начальника эшелона, поезда «Сила в правде»
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ