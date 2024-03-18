В Уфе прошла акция «Сила в правде»

Из Уфы мы увозим в следующие города, в Челябинск, ту историческую правду, которая заключалась в том, что как только Донбасс, горе испытавший, начали российские войска освобождать, первым с инициативой вышел именно Башкортостан, наполнять жизнью эти наши новые территории.

Олег Широков, заместитель начальника эшелона, поезда «Сила в правде»