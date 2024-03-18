В Уфе появилось благотворительное экотакси

В столице республики курсирует экотакси с благородной миссией. За его рулём – уфимка Валерия Киреева. Девушка забирает рассортированный мусор у горожан и отвозит в пункты приёма Bardaka.net. Вырученные средства направляет в уфимский хоспис.

С пустыми руками на встречу к Валерии не ходят. Эковолонтёр однажды решила: почему бы не стать связующим звеном между пунктом приёма и теми, кому не безразлична судьба планеты. Каждые две недели Валерия объезжает заявки и забирает отсортированный мусор.

Ирина сортировкой мусора занялась во время пандемии. Втянулась вся семья, после примеру последовали и друзья. В последнее время стала пользоваться услугами экомобиля. Но как полагается, все отходы должны быть очищены, высушены и собраны в мешки. Стекло – к стеклу, бумага – к бумаге. Валерия забирает и категории отходов, которые обычные пункты приёма не принимают – это определённый пластик, лампочки, батарейки, фильтры для воды.

Сортированный мусор экотакси забирает раз в две недели. Бесплатно. Валерия сдаёт его в пункты приёма. Всё это под эгидой акции «СдалМусорПодарилЖизнь». Вырученные средства идут на благотворительность. Любой желающий также может прийти лично, сдать отходы и поучаствовать в акции.