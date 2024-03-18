В Уфе проходят масленичные гуляния

Встреча весны и проводы зимы проходили под зажигательные выступления народных коллективов. Праздник проходит на нескольких площадках города. Была организована ярмарка, где, конечно же, главным угощением были блины.

Будущие медики состязались в веселых конкурсах и угощали гостей выпечкой, а также выясняли – чей блин вкуснее. Пока девушки угощают блинами, юноши демонстрируют богатырскую силу. Для гостей оборудовали места для участия в конкурсах – армрестлинг, перетягивание каната. И, конечно, веселый настрой привнесли народные песни и танцы. Отведать главное блюдо масленичных гуляний пришли сотни жителей и гостей столицы.

Участники клуба исторических реконструкций отечества рассказывали гостям о культуре Древней Руси и демонстрировали экспозиции. На торжестве состоялась акция «Добрый блин». Известные жители и почетные гости пекли масленичные блины и продавали их на аукционе. Все полученные средства направят в поддержку участников спецоперации и членов их семей.