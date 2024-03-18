ХК «Агидель» начнёт второй раунд плей-офф женской хоккейной лиги

Уфимская «Агидель» завтра начнёт второй раунд плей-офф женской хоккейной лиги. После уверенной победы над девушками из Свердловской области подопечные Валерия Давлетшина сыграют с прошлогодним финалистом сезона – «Динамо-Невой» из Санкт-Петербурга.
«Агидель» – единственная профессиональная хоккейная команда в республике, которая продолжает сезон. В первом раунде плей-офф ЖХЛ уфимские девушки не испытали больших проблем. Соперницами выступили хоккеистки из сборной Свердловской области, занявшие восьмое место в регулярке. Борьбы не получилось – три крупные победы с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 25:6.
Лучшим нападающим в четвертьфинальных встречах плей-офф была признана Вероника Коржакова. Она забила шесть голов и отдала три результативные передачи. Впрочем, во втором раунде будет гораздо сложнее.
В прошлом сезоне «Агидель» и «Динамо-Нева» встречались в финале ЖХЛ. Тогда победителя при полных трибунах «Дворца спорта» команды выявили лишь в пятом матче. Со счётом 3:2 сильнее оказались уфимки. Тогда противостояние получилось действительно принципиальным и интересным.
В регулярке «Агидель» и «Динамо-Нева» встречались шесть раз, одержав по три победы. Последние два матча остались за девушками из Санкт-Петербурга, причём побеждали они в серии буллитов. Нет ничего удивительного, что перед серией хоккеистки из Уфы отрабатывали послематчевые броски. 19 и 20 марта команды сыграют в столице Башкортостана, начало матчей во «Дворце Спорта» в 18:00.