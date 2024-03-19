На 43 году жизни скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Информацию об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев». Константин Кольцов был обладателем Кубка Гагарина 2011 года.  

Фото №1 - На 43 году жизни скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Евгеньевич Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды. 

Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб выразил соболезнования родным и близким Константина Кольцова.

Добавим, Константин Кольцов стал тренером «Салавата Юлаева» летом 2022 года.  

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

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