На 43 году жизни скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Евгеньевич Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды.

Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»