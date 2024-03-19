На 43 году жизни скончался тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов
Информацию об этом сообщили
в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев». Константин Кольцов был
обладателем Кубка Гагарина 2011 года.
С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Евгеньевич Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды.
Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
Хоккейный клуб выразил
соболезнования родным и близким Константина Кольцова.
Добавим, Константин
Кольцов стал тренером «Салавата Юлаева» летом 2022 года.