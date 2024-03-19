Радий Хабиров провёл совещание по благоустройству общественных пространств

Министр ЖКХ Ирина Голованова доложила о подготовке к благоустройству общественных пространств в населённых пунктах республики. Так, в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют привести в порядок 123 территории. По этой программе на днях стартовало всероссийское голосование за проекты, которые реализуют в 2025 году. В Башкортостане участие в отборе принимают 216 объектов, из которых выберут 120 победителей. Отдать свой голос за объекты благоустройства можно до 30 апреля на портале «Госуслуги», а также на сайте 02.gorodsreda.ru.