Радий Хабиров провёл совещание по благоустройству общественных пространств

Уфе нужен современный зоопарк. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на «Часе городской среды». На совещании рассмотрели концепцию его создания на территории парка имени Лесоводов. Она включает контактный зоопарк, прогулочную зону, заведения общепита, игровую площадку.
Также на совещании представили «дорожную карту» ремонта фасадов административных зданий и жилых домов в историческом центре города – на улицах Ленина, Коммунистической, Октябрьской Революции, Чернышевского и Заки Валиди. Всего требуют ремонта 26 зданий, объекты культурного наследия. План обновления включает проведение работ в 2024 и 2025 годах.
Министр ЖКХ Ирина Голованова доложила о подготовке к благоустройству общественных пространств в населённых пунктах республики. Так, в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют привести в порядок 123 территории. По этой программе на днях стартовало всероссийское голосование за проекты, которые реализуют в 2025 году. В Башкортостане участие в отборе принимают 216 объектов, из которых выберут 120 победителей. Отдать свой голос за объекты благоустройства можно до 30 апреля на портале «Госуслуги», а также на сайте 02.gorodsreda.ru.