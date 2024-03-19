В парке «Кашкадан» в Уфе прошли масленичные гуляния

В Уфе масленичная неделя завершилась народными гуляньями на основных площадках города, в том числе и в парке «Кашкадан». Зиму проводили под звуки гармошки и аромат свежих блинов. Сколько кулинаров, столько и рецептов – традиционное блюдо русской кухни пришлось по вкусу всем.

Жители и гости столицы согревались чаем, пели и плясали. Их также ждали театрализованное представление, фаер-шоу, мастер-классы, конкурсы и спортивные состязания. Каждый смог принять участие и погрузиться в атмосферу весеннего праздника. Такие массовые гулянья завершаются традиционным сжиганием чучела. Этот обычай восходит к языческим временам и до сих пор остается популярным среди жителей.