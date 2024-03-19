Пять жителей Башкирии оказались под завалами в руднике

Рабочие оказались под землёй на глубине около 120 м. По предварительной информации, под завалами могут находиться 13 человек. Среди них пять жителей Башкирии. Четверо из них – уроженцы Сибая, ещё один – Учалов. Рабочим от 31 до 48 лет. Все пятеро работают машинистами.