Пять жителей Башкирии оказались под завалами в руднике

В Амурской области произошёл обвал горных пород. Инцидент зафиксировали в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника.

Фото №1 - Пять жителей Башкирии оказались под завалами в руднике

Рабочие оказались под землёй на глубине около 120 м. По предварительной информации, под завалами могут находиться 13 человек. Среди них пять жителей Башкирии. Четверо из них – уроженцы Сибая, ещё один – Учалов. Рабочим от 31 до 48 лет. Все пятеро работают машинистами.

На месте инцидента работают 25 специалистов и 4 единицы техники. По вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона. Также борт Ми-8 чрезвычайного ведомства с 13 спасателями МЧС России и специальным оборудованием следует из Хабаровского края. Еще направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края. С местными горноспасателями оценивается обстановка и ведется разведка места происшествия; с помощью подземной техники и погрузочных машин объекта расчищается транспортный уклон; откачивается пульпа.

Фото: МЧС по РБ. 

Телерадиоведущий
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