Пять жителей Башкирии оказались под завалами в руднике

В Амурской области произошёл обвал горных пород. Инцидент зафиксировали в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника.
Рабочие оказались под землёй на глубине около 120 м. По предварительной информации, под завалами могут находиться 13 человек. Среди них пять жителей Башкирии. Четверо из них – уроженцы Сибая, ещё один – Учалов. Рабочим от 31 до 48 лет. Все пятеро работают машинистами.
На месте инцидента работают 25 специалистов и 4 единицы техники. По вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона. Также борт Ми-8 чрезвычайного ведомства с 13 спасателями МЧС России и специальным оборудованием следует из Хабаровского края. Еще направлены горноспасатели МЧС России из Приморского края. С местными горноспасателями оценивается обстановка и ведется разведка места происшествия; с помощью подземной техники и погрузочных машин объекта расчищается транспортный уклон; откачивается пульпа.
Фото: МЧС по РБ.