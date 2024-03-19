В Уфе женщину обвинили в убийстве пятилетней давности

Ещё в июне 2018 года на садовом участке между мужчиной и женщиной произошёл конфликт. Во время ссоры горожанка схватила биту и несколько раз ударила ею сожителя по голове. От полученных травм мужчина скончался. Спрятать тело женщине помог бывший муж и родной дядя. Они закопали труп в лесу недалеко от садового участка.