В Уфе женщину обвинили в убийстве пятилетней давности

В Уфе перед судом предстанет местная жительница. Женщину обвинили в убийстве сожителя.
Ещё в июне 2018 года на садовом участке между мужчиной и женщиной произошёл конфликт. Во время ссоры горожанка схватила биту и несколько раз ударила ею сожителя по голове. От полученных травм мужчина скончался. Спрятать тело женщине помог бывший муж и родной дядя. Они закопали труп в лесу недалеко от садового участка.
А в 2023 году в полицию обратилась сестра женщины, которая и рассказала о преступлении. Все пять лет никто убитого не искал. Свою вину уфимка не признала. Дело передано в суд.
Фото: СК РФ по РБ.