Жители Иглино отпраздновали Масленицу

В Иглино широко отметили Масленицу. Сказочные герои приглашали принять участие в конкурсно-игровой программе. А народные песни и прибаутки поднимали настроение и веселили публику.

Детвора в этот день каталась на лошадях. Проходили веселые эстафеты и состязания на быстроту, ловкость, смекалку. Более тысячи блинов раздали на народном гулянии. Сельхозпроизводители организовали для гостей и жителей района ярмарку-распродажу.