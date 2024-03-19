Жители Иглино отпраздновали Масленицу

В Иглино широко отметили Масленицу. Сказочные герои приглашали принять участие в конкурсно-игровой программе. А народные песни и прибаутки поднимали настроение и веселили публику.
Детвора в этот день каталась на лошадях. Проходили веселые эстафеты и состязания на быстроту, ловкость, смекалку. Более тысячи блинов раздали на народном гулянии. Сельхозпроизводители организовали для гостей и жителей района ярмарку-распродажу.
Праздник закончился обрядом сжигания чучела Зимы – символа ежегодного процесса обновления. Также у жителей была возможность пройти на избирательный участок и отдать свой голос за Президента России.