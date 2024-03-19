Радий Хабиров прокомментировал указ Президента о проведении в Уфе спортивного форума

Сегодня, комментируя решение Президента, Радий Хабиров написал в соцсетях, что в республике сделают всё, чтобы форум прошёл на высоком уровне. Глава Башкортостана поблагодарил Владимира Путина за поддержку и оказанную честь. Впервые форум «Россия – спортивная держава» прошёл в 2009 году по инициативе Президента Путина. Провести 12-й форум в Уфе Радий Хабиров предложил на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным в июле прошлого года.