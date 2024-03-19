Уфимские хирурги спасли мужчину с легочным кровотечением

Мужчина пришел на плановый осмотр к участковому фтизиатру. Когда проводили обследование, он вдруг начал кашлять, у него открылось кровотечение, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.
Пациент был экстренно прооперирован торакальными хирургами противотуберкулезного диспансера. Врачам пришлось удалить пораженную верхнюю долю легкого как источник кровотечения.
В настоящее время больной продолжает получать консервативное лечение, которое направлено на полнейшее выздоровление от туберкулеза.
Высокий профессионализм медиков помог спасти жизнь пациента, так как наиболее частной причиной летального исхода при фиброзно-кавернозном туберкулезе считается именно легочное кровотечение.
Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ