Уфимские хирурги спасли мужчину с легочным кровотечением

Мужчина пришел на плановый осмотр к участковому фтизиатру. Когда проводили обследование, он вдруг начал кашлять, у него открылось кровотечение, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Пациент был экстренно прооперирован торакальными хирургами противотуберкулезного диспансера. Врачам пришлось удалить пораженную верхнюю долю легкого как источник кровотечения.

В настоящее время больной продолжает получать консервативное лечение, которое направлено на полнейшее выздоровление от туберкулеза.

Высокий профессионализм медиков помог спасти жизнь пациента, так как наиболее частной причиной летального исхода при фиброзно-кавернозном туберкулезе считается именно легочное кровотечение.