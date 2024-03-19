Выставка и новые соглашения: как в Уфе прошла акция «Сила в правде»

«Сила в правде». Такое название носит агитационно-пропагандистская акция, которая проводится Министерством обороны России. В её рамках тематический спецпоезд прибыл в Уфу. Посетители экспозиции ознакомились с достижениями армии и флота, попробовали солдатскую кашу и узнали больше об истории Великой Отечественной войны.
Администрация Уфы и Нахимовское военно-морское училище взаимодействуют уже давно. Теперь эта дружба закреплена и документально. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в рядах нахимовцев появится больше ребят из Башкортостана.
Новое соглашение позволит продлить династии башкирских моряков. Подписание документа прошло на открытой платформе тематического поезда «Сила в правде». С 23 февраля он курсирует по городам России.
В тематических вагонах – архивные фотографии и документы участников Второй мировой. Всеобщее внимание привлекает главный экспонат – точная копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 1 мая 1945 года. Здесь и вагоны, посвященные разным родам войск, и выставка оружия, которое используется для выполнения задач специальной военной операции. Все экспонаты – это как современная действительность, так и память народа. Ведь главная цель акции – не допустить фальсификации истории. Здесь можно не только узнать о каких-то фактах, но и буквально прикоснуться к прошлому.
Стоянка поезда продлилась пять часов. На перроне для всех желающих работала полевая кухня. Из Уфы эшелон отправился в Челябинск. Акция «Сила в правде» завершится в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне на Белорусском вокзале Москвы.