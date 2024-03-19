В Башкирии модельную библиотеку посетила делегация проектного офиса «Гений места»

Делегация федерального проектного офиса «Гений места» посетила Наумовскую модельную сельскую библиотеку в Стерлитамакском районе. Для московских гостей провели экскурсию, рассказали об истории учреждения культуры, продемонстрировали современные возможности и новую технику.

Был обновлен и библиотечный фонд. Там же прошёл круглый стол по направлениям «Новые Медиа» и «Искусство» с участием представителей департамента модельных библиотек, Министерства культуры республики и Национальной библиотеки им. Валиди. Главной темой стало проведение профессиональных форумов в сфере креативных индустрий, которые способствуют развитию культурного кластера.