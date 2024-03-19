В Уфе начался набор в женский хоккей с шайбой

В центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина начался набор в женский хоккей с шайбой. Все желающие от 6 до 17 лет имеют возможность тренироваться бесплатно. Чему учат в секции и каких результатов можно достичь?
Месяц назад в Уфе торжественно открылся центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Почти сразу здесь появилась секция женского хоккея. Для многих это событие стало праздником. Специализированной хоккейной школы для девочек в столице Башкортостана не было. Вместо занятий в крытом ледовом дворце – тренировки на уличных ледовых коробках.
Сейчас в центре тренируются три группы: юных спортсменок разделили по уровню подготовки. Возрастной диапазон – от 6 лет до 17 лет.
Валерия Петрова занимается хоккеем седьмой год. Выступая за школу «Салават Юлаев», спортсменка тренировалась в команде с мальчиками. Помимо этого, Лера принимала участие в городских соревнованиях «Золотая шайба». Теперь у спортсменки новая цель – сыграть за уфимскую «Агидель».
Доминика Гилаева и вовсе никогда не играла в команде. С прошлого года спортсменка стала увлекаться хоккеем и встала на коньки, играя с подругами на дворовой коробке.
Хоккей – это не только мужской вид спорта. Для начального этапа девочкам необходимо лишь иметь неплохую физическую подготовку.
Для будущих чемпионок в мае планируют провести турнир. А сейчас спортсменки продолжают учиться, тренироваться и ставить перед собой амбициозные цели.