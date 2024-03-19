В Уфе начался набор в женский хоккей с шайбой

В центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина начался набор в женский хоккей с шайбой. Все желающие от 6 до 17 лет имеют возможность тренироваться бесплатно. Чему учат в секции и каких результатов можно достичь?

Месяц назад в Уфе торжественно открылся центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Почти сразу здесь появилась секция женского хоккея. Для многих это событие стало праздником. Специализированной хоккейной школы для девочек в столице Башкортостана не было. Вместо занятий в крытом ледовом дворце – тренировки на уличных ледовых коробках.

Сейчас в центре тренируются три группы: юных спортсменок разделили по уровню подготовки. Возрастной диапазон – от 6 лет до 17 лет.

Это уникальный объект именно для девчонок. Здесь они могут приходить, и это их дом, у них своя раздевалка, своя сушилка. Все здесь и только рады. Соответственно, тренеры пришли к нам с огромным желанием работать и вывести их на определенный уровень мастерства. Владимир Малмыгин, старший тренер по женскому хоккею с шайбой

Валерия Петрова занимается хоккеем седьмой год. Выступая за школу «Салават Юлаев», спортсменка тренировалась в команде с мальчиками. Помимо этого, Лера принимала участие в городских соревнованиях «Золотая шайба». Теперь у спортсменки новая цель – сыграть за уфимскую «Агидель».

Здесь все прекрасно. Арена вообще красивая, большая. Лед тут хороший и атмосфера тоже. Девочки тут прекрасные. Здесь атмосферно. Валерия Петрова

Доминика Гилаева и вовсе никогда не играла в команде. С прошлого года спортсменка стала увлекаться хоккеем и встала на коньки, играя с подругами на дворовой коробке.

Хоккей я смотрю очень давно, но именно чтобы играть самой, наверное, год назад. Получается, с 13-12 лет. Играли на коробке, обычной, хоккейной. Собирались и играли. Доминика Гилаева

Хоккей – это не только мужской вид спорта. Для начального этапа девочкам необходимо лишь иметь неплохую физическую подготовку.

«Агидели» нужны новые таланты. Девчонки, приходите, записывайтесь, мы будем рады вас видеть. Продолжим династию чемпионов. Анна Пругова, вратарь ЖХК «Агидель»