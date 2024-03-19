Из Уфы в Анталью увеличат количество авиарейсов

Из Башкирии в Турцию увеличат количество авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.
С 20 марта возобновляется чартерная программа полётов Анталья-Уфа-Анталья. Пассажирские перевозки будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines.
Рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров. Время вылета из Уфы в 02:15. Время в пути составит 4 часа 35 минут.
В летнее время полеты из аэропорта Уфы в Анталью будут выполнять пять авиакомпаний с общей частотой до 34 рейсов в неделю.