Житель Башкирии зарезал и сжег соседку-пенсионерку

В Башкирии осудили 26-летнего мужчину, которого обвинили в жестоком убийстве пожилой соседки. Подробности рассказали в пресс-службе Верховного суда региона.
В июле 2022 года житель Учалинского района украл из сельской библиотеки многофункциональное устройство и монитор. В ту же ночь он пробрался в дом к 81-летней соседке и несколько раз ударил несчастную кухонным ножом в шею, грудь и живот. Пенсионерка не смогла дать отпор злоумышленнику. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг жилой дом. Помещению был причинён ущерб на сумму более 620 тысяч рублей.
Свою вину мужчина признал лишь частично. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.