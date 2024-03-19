Житель Башкирии зарезал и сжег соседку-пенсионерку

В июле 2022 года житель Учалинского района украл из сельской библиотеки многофункциональное устройство и монитор. В ту же ночь он пробрался в дом к 81-летней соседке и несколько раз ударил несчастную кухонным ножом в шею, грудь и живот. Пенсионерка не смогла дать отпор злоумышленнику. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг жилой дом. Помещению был причинён ущерб на сумму более 620 тысяч рублей.