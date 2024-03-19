В Башкирии определили лучшую организацию по защите прав потребителей

В Республике Башкортостан большое внимание уделяется вопросам защиты прав потребителей и принята государственная программа по защите прав потребителей в Республике Башкортостан. В соответствии с этой программой обязанности по защите возложены на Министерство торговли и услуг, привлекают и общественные организации. Сегодня мы будем награждать все общественные организации, которые активно принимают участие в этом вопросе.

Ильгам Бикбулатов, заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан