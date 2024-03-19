В Башкирии определили лучшую организацию по защите прав потребителей

В республике подвели итоги конкурса «Лучшая общественная организация по защите прав потребителей Башкортостана». В этом году на участие было подано 18 заявок от семи некоммерческих компаний.

Ежегодно Министерство торговли и услуг республики проводит конкурс среди некоммерческих организаций  по защите прав потребителей. В этот раз участников оценивали по четырем номинациям.

В Республике Башкортостан большое внимание уделяется вопросам защиты прав потребителей и принята государственная программа по защите прав потребителей в Республике Башкортостан. В соответствии с этой программой обязанности по защите возложены на Министерство торговли и услуг, привлекают и общественные организации. Сегодня мы будем награждать все общественные организации, которые активно принимают участие в этом вопросе.

Ильгам Бикбулатов, заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан

Активная участница конкурса Гузель Арсланова ежегодно занимает призовые места. В этот раз она получила сразу несколько наград.

Мы уже 10 лет профессионально оказываем юридическую помощь людям.  Самый главный успех – это, конечно, слова благодарности от людей, которым мы смогли помочь отстоять их права.

Гузель Арсланова, руководитель региональной общественной организации защиты прав потребителей «Респект» /г. Салават/

Министерство торговли и услуг республики для всех представителей общественных организаций устроило настоящий праздник.

Очень красивую традицию заложило Министерство торговли. Это социально очень важное явление,  которое даёт надежду, веру и понимание, что мы всё правильно делаем.

Елена Ситдикова, директор регионального методического центра БРО ООП «Финпотребсоюз» /г. Уфа/
Уфимская волна

С каждым годом количество участников конкурса увеличивается. В Министерстве торговли и услуг Башкортостана отмечают: очень важно не только поддерживать общественные организации по защите прав потребителей, но и помочь им в работе над повышением грамотности населения в разных уголках республики.

Уфимская волна
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