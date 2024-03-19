В Башкирии определили лучшую организацию по защите прав потребителей

В республике подвели итоги конкурса «Лучшая общественная организация по защите прав потребителей Башкортостана». В этом году на участие было подано 18 заявок от семи некоммерческих компаний.
Ежегодно Министерство торговли и услуг республики проводит конкурс среди некоммерческих организаций по защите прав потребителей. В этот раз участников оценивали по четырем номинациям.
Активная участница конкурса Гузель Арсланова ежегодно занимает призовые места. В этот раз она получила сразу несколько наград.
Министерство торговли и услуг республики для всех представителей общественных организаций устроило настоящий праздник.
С каждым годом количество участников конкурса увеличивается. В Министерстве торговли и услуг Башкортостана отмечают: очень важно не только поддерживать общественные организации по защите прав потребителей, но и помочь им в работе над повышением грамотности населения в разных уголках республики.