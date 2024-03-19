В Уфе эвакуировали торговый центр

В Уфе эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Яй». Подробности сообщили в ИА «Башинформ».
На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники МЧС. Из торгового центра вывели около 1000 человек, среди которых 50 – дети. В помещении сработала автоматическая пожарная сигнализация, однако возгорания нет.
По предварительным данным, в туалете был обнаружен подозрительный предмет – кем-то забытая сумка. Внимательные посетители решили нажать на кнопку сигнализации. Проверка показала, что сумка опасности не представляла.