В Уфе эвакуировали торговый центр

В Уфе эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Яй». Подробности сообщили в ИА «Башинформ».

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники МЧС. Из торгового центра вывели около 1000 человек, среди которых 50 – дети. В помещении сработала автоматическая пожарная сигнализация, однако возгорания нет.