В Уфе коммунальные службы борются с последствиями снежной зимы

Коммунальные службы башкирской столицы продолжают убирать последствия снежной зимы. В частности, они уже приступили к помывке остановок общественного транспорта.

По информации пресс-службы уфимской администрации, уборку проводят днем, когда воздух прогревается до плюсовых значений.

Кроме того, с улиц города убирают снег: за сутки вывезли 8 624 кубометров. Одновременно коммунальщики очищают улично-дорожную сеть от пыли. Делают это вручную и с помощью подметально-вакуумной техники.