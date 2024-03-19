В Уфе закрыт проезд по одной из полос арочного моста через Белую

В столице Башкирии продолжается капитальный ремонт арочного моста через Белую. Сегодня рабочие приступили к демонтажу арки, которая находится в аварийном состоянии. Ее вес – около 280 тонн.

В пресс-службе уфимской мэрии рассказали, что из-за сложного технологического процесса одна из полос движения на новом мосту-вставке будет перекрыта. Здесь установят ограждения для безопасности горожан и разместят технику для резки свода и подвесок арки.

Ориентировочная дата завершения работ – конец апреля. Работы будут проводиться с 06:00 до 23:00 часов.

Уфимцев просят заранее планировать свои маршруты передвижения с учетом вводимых ограничений.