Башкирия установила рекорд в жилищном строительстве

В министерстве строительства Башкирии сообщили, что за первые два месяца 2024 года в республике были введены в эксплуатацию более 557 тысяч кв.м. жилья. Такие данные приводит Башстат.

Отмечается, что ввод жилья на 20,6% больше, чем за тот же период 2023 года. Так, за счёт всех источников финансирования за два месяца введено 6,3 тысяч квартир, а доля жилья, построенного населением за свой счёт или с помощью кредитов, составила 82,9%. Было построено 4110 индивидуальных домов общей площадью более 461 тысяча кв.м. жилья (на 32,4% больше, чем в январе-феврале 2023 года).