В Башкирии мужчина надышался дымом во время пожара в квартире

В Стерлитамаке мужчина попал в реанимацию после пожара в многоквартирном доме. Как информирует пресс-служба МЧС по республике, на шестом этаже в трехкомнатной квартире загорелось домашнее имущество.

Пожарные прибыли на место происшествия мнее чем через пять минут после поступившего сообщения. Пламя быстро потушили.

Однако 78-летний хозяин квартиры получил отравление продуктами горения и был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию местной больницы.