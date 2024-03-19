На БелАЗе испытали электродвигатель, произведенный в Башкирии

Электродвигатель башкирского производства успешно испытали на Белорусском автомобильном заводе. Над проектом работали специалисты Передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий. Также силами молодых ученых ведется научно-технологическая работа по созданию электрических агрегатов для российской авиации, промышленности. Большая часть исследований и разработок относится к электротехнике и электроэнергетике.

Наша история начиналась с демпферов для космических аппаратов. Сейчас мы расширили свою зону взаимодействия. Это не только летательные аппараты: также работаем с КамАЗом, разрабатываем стартерные генераторные установки, а также систему жгутов для перспективных КамАЗов. Огромные у нас исследования в части электрозарядок.

Передовая инженерная школа «Моторы будущего» была создана в 2022 году. В рамках федерального проекта появились специализированные лаборатории, производственные цеха для научно-практической работы. Всего в штате около 200 человек, большинство из них – студенты. Со второго курса ребята смогут заниматься научной деятельностью, работать в конструкторском бюро по интересующим их направлениям, а также получать зарплату. Сейчас в инженерной школе занимаются станциями быстрой зарядки для электромобилей на основе договора о сотрудничестве с компанией «Альтима строй». В приоритете у специалистов – направление импортозамещения.