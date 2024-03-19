Волонтёры Башкирии помогают бойцам на передовой

В Уфимском районе волонтёры объединились и помогают бойцам на передовой. Они собирают гуманитарные грузы, в состав которых входит все необходимое: от чая до маскировочных сетей. А активисты в Туймазинском районе отливают окопные свечи – у них уже небольшое производство по изготовлению парафиновой продукции. Пока бойцы защищают Родину, их близкие в тылу заботятся об их безопасности и здоровье.

Кабинет, где плетут масксети, никогда не пустует. Девушки периодически сменяют друг друга. Команда волонтеров сейчас уже большая, а начинали дело помощи бойцам всего несколько человек, проживающих в поселке Чесноковка. Сначала просто собирали гуманитарку, позже решили плести сети. Стол изготовил местный умелец, ткань закупили сами, технологию изучили в интернете. Правда, по-своему немного усовершенствовали её.

Плетение сетей – лишь часть помощи, которую оказывают бойцам в благотворительном фонде «Трудовые резервы». Волонтеры занимаются также сбором гуманитарных грузов для мобилизованных бойцов СВО. Помощь собирают по запросу самих военнослужащих – фонд находится на постоянной связи с командирами подразделений.

В сборе гуманитарных грузов принимают участие все неравнодушные. Желающие присоединиться к благому делу могут позвонить по телефону: 8-917-498-88-88. Также у благотворительного фонда есть сайт с необходимой информацией.

А это уже производство в Туймазах. Здесь изготавливают окопные свечи в больших масштабах. Каждый участок – как отдельный цех на заводе. В одном банки моют и высушивают. Далее их выпиливают по единому размеру, плавят парафин и заливают его в емкости. При этом волонтер Винер Усманов обеспечивает активистов материалом для изготовления фитилей на безвозмездной основе.