В Башкортостане стартовала акция «Внимание – дети!»

Акция посвящена профилактической работе с водителями и юными участниками дорожного движения. За первые два месяца текущего года в Башкортостане произошло 35 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 36 детей получили повреждения, один ребенок погиб. Акция призвана предотвратить подобные трагедии. Она пройдет в преддверии и во время школьных каникул.

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции особое внимание будут обращать на места проведения массовых мероприятий. Главным образом будут следить за перевозкой детей в автобусах и в автомобилях. А в школах проведут беседы и занятия, на которых напомнят об основных правилах поведения на проезжей части, а также рассмотрят и проанализируют часто повторяющиеся ситуации на дороге.