Радий Хабиров принял участие в стратсессии в Москве

Как сообщил глава республики в соцсетях, участники совещания обсудят развитие страны до 2025 года в части повышения качества и уровня жизни населения, ускорения темпов экономического роста, технологического развития, обеспечение национальной безопасности. Решения, которые будут приняты сегодня, будут учтены и в стратегии развития Башкортостана до 2030 года, отметил Радий Хабиров.