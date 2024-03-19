В Башкирии начинается посевная кампания 2024 года

Почти 6 млн рублей получат аграрии Башкортостана. В республике начинается посевная кампания 2024 года. В помощь предприятиям региона Минсельхоз России одобрил 132 заявки на льготные краткосрочные кредиты сроком на 1 год. Эти средства могут пойти на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.

Отдохнувшей за зиму технике снова пора бить рекорды. Но для начала – проверка комплексов, инвентаря и покупка запчастей, чтобы хватило на сезон. В Башкортостане готовятся к посевной кампании. И уже совсем скоро сотни единиц техники отправятся на поля.

Вывозить технику на поля планируют уже в середине апреля, главное – чтобы погода не подвела. Государство же свою помощь аграриям республики оказывает регулярно как субсидиями на приобретение техники, так и краткосрочными кредитами. Они, кстати, являются важным инструментом пополнения оборотных средств сельхозпредприятий региона при подготовке и проведении весенних полевых работ.

Программа льготного кредитования аграриев в её нынешнем виде была запущена в России в 2017 году. Она позволяет организациям агропромышленного комплекса получить кредит по сниженной процентной ставке от 1 до 10 % годовых. Эти средства могут пойти на развитие, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.

Под предстоящую посевную Минсельхоз России в конце 2023 года одобрил аграриям Башкортостана более 240 заявок на льготные краткосрочные кредиты общей суммой около 5 млрд рублей. В начале текущего года количество заявок увеличилось еще на 132.