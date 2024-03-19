В Башкирии строят школу, совмещённую с детским садом

В деревне Шмидтово Уфимского района строят школу, совмещенную с детским садом. Площадь здания составит 15 тыс. квадратных метров. Концессионное соглашение о возведении объекта было подписано в декабре 2022 года между Правительством республики и компанией «ПроШкола».

На каждый объект, должен быть свой проект. Сначала обсуждение плана строительства, а потом осмотр проделанных работ. В деревне Шмидтово полным ходом идёт возведение образовательного учреждения. В новой школе смогут учиться 640 учащихся, а детский сад примет 160 детей.

Строительные работы здесь начались в апреле прошлого года. На территории трудятся 89 человек, из них 65 каменщиков, остальные подсобные и технические рабочие, машинисты. Они уже возвели первый этаж трёх секций школы и один модуль детсада.