В Уфе прошёл круглый стол к 70-летию со дня рождения Рамиля Булгакова

Он владел арабским, фарси, староосманским, несколькими тюркскими, английским, немецким и французским языками. Благодаря Булгакову в научный оборот были введены старинные арабоязычные рукописи, книги и шежере.

Он – автор 11 книг и около 130 научных статей, в том числе в соавторстве. Работы тюрколога были фундаментальными и сегодня являются методическими указаниями, научной основой для исследователей-востоковедов и тюркологов. Ученый скончался в июле прошлого года.