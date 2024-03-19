В Башкирии приступают к реализации нацпроекта «Кадры»

О запуске программы сообщил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Национальный проект направлен на подготовку профессиональных кадров и повышение внимания предприятий к потенциальным сотрудникам.

Эти беспилотники работают по чёткой программе. Но разработать её могут даже студенты первого курса. По словам Льва Яковлева, самое сложное – не собрать коптер, а пилотировать его. Вот почему он решил обучаться этому мастерству в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

Это направление появилось в колледже в прошлом году. Всего таких мастерских здесь 14. В аудитории «Интернет вещей» студенты могут заставить робота собрать из цветных шариков флаг Башкортостана. А в «Робототехнике» – напечатать из пластика сердце в полную величину. Оборудовать мастерские удалось благодаря многочисленным субсидиям. А с появлением нацпроекта «Кадры» перспектив открывается ещё больше.

О запуске национального проекта «Кадры» Владимир Путин сообщил в Послании Федеральному собранию. Он направлен, в первую очередь, на тесное взаимодействие образовательных заведений и реального сектора экономики. Его цель – обратить внимание предприятий на будущих специалистов.