Шахтёры из Башкирии попали под завал в Амурской области

Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение отправить на рудник «Пионер» дополнительные силы МЧС России. Проведение спасательных работ обсудили на оперативном совещании.
В шахте произошло обрушение горных пород. Под завалами оказались заперты 13 человек. Среди них – четверо машинистов из Сибая и один из Учалов возрастом от 31 года до 48 лет. Они заблокированы на глубине около 125 метров.
Сообщается, что воздух под землей есть, но насколько его хватит – неизвестно. Активную работу продолжают горноспасатели МЧС России. Они уже вывезли более 3 тыс. кубических метров земли. Ситуация осложняется проникновением в шахту грунтовых вод.