Ушёл из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Трагическая новость пришла сегодня из мира спорта. Не стало тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Он скончался на 43-м году жизни. Точные причины произошедшего остаются неизвестны. Профессиональная карьера белорусского хоккеиста началась в 1998 году.

Ему удалось оставить яркий след и в Континентальной хоккейной лиге и в североамериканской НХЛ. Защищал цвета казанского «Ак Барса», «Северстали», минского «Динамо». Параллельно с клубной карьерой Кольцов играл за сборную Белоруссии. Был участником двух Олимпиад, в составе сборной ездил на игры в Солт-Лейк Сити и Ванкувер. В составе «Салавата Юлаева» дважды становился чемпионом страны.

Очень сложно сразу выиграть чемпионат, поэтому постепенно к этому шли. Конечно, требовали победы все. И руководство, и тренерский штаб, поэтому мы всегда старались играть на максимуме. Константин Кольцов, тренер ХК «Салават Юлаев»

В декабре 2016 года Кольцов завершил свою игровую карьеру, став тренером минского «Динамо». В 2021-м перебрался в московский «Спартак» и уже в позапрошлом сезоне вошёл в тренерский штаб Виктора Козлова.

Накануне смерти стало известно, что Кольцов в будущем сезоне станет главным тренером минского «Динамо» и сборной Белоруссии. Сейчас возле «Уфа-Арены» появился мемориал. Болельщики уфимского клуба приносят цветы в память о тренере.