В ближайшие дни в Башкирии будет тепло – Башгидромет

Башгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. Ветер будет северным, северо-восточным умеренным. Воздух прогреется до 0, +5, а в горных районах до +10 градусов.

Завтра, 21 марта, день вновь пройдет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью еще прохладно – от -7 до -12 градусов. Днем 0, +5. В горах еще теплее – +10.