В Уфе откроется многофункциональный технопарк

В День космонавтики в Уфе откроется еще одно помещение дворца творчества «Орион». Там разместится многофункциональный технопарк. В пространстве расположится шахматная зона, детская телестудия, кабинет робототехники и открытые залы для интерактивных и интеллектуальных мероприятий, конференций и семинаров.

Туда смогут прийти активисты школ и жители Дёмского района. А пока в здании, где располагалась аптека, идет ремонт. Сейчас ведутся отделочные работы, затем работники приступят к покраске стен. Уже закупили необходимую мебель и оборудование. На новое пространство ушло 19 млн рублей из городского бюджета.