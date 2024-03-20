Супруга добровольца СВО из Башкирии ждет любимого домой с победой

О супруге добровольца СВО с позывным «Беркут» из Чишминского района Башкирии рассказала корреспондент издания «Родник плюс» Дильбар Хамитова.

Перед началом спецоперации жена бойца Алия вместе с детьми уехала к матери. В то лето муж должен быть доделать ремонт в доме и через месяц приехать за ними. Он приехал. Но только не за тем, чтобы забрать детей и супругу, а сообщить, что в одном строю с добровольцами батальона имени Шаймуратова он отправляется в зону проведения спецоперации на Донбасс.

Алия очень тяжело переживала, отъезд мужа был для нее полной неожиданностью. Но самое сложное было впереди. Когда наших ребят отправляли «за ленточку», они по десять дней не выходили на связь. Алия не находила себе места.

В обязанности «Беркута» входит установка антенны на передовой. Но он вместе со своими сослуживцами не раз эвакуировал из-под огня противника своих раненых и погибших боевых товарищей.

Однажды герой нашего рассказа и его однополчанин в течение недели находились на вражеской территории – в нескольких метрах от противника. Несмотря на трудности, они выполнили разведзадание и передали данные наводчику. После этого было подбито несколько единиц вражеской военной техники. Но главное – они вернулись живыми.

За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, «Беркут» награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Участника специальной военной операции», «Генерала Шаймуратова» и Почетными грамотами.

Шло время, Алия начала потихоньку свыкаться с мыслью о том, что ничего не изменить и настраивать себя на позитивный лад. Женщина молится и ждет своего «Беркута», а когда он выходит на связь, слезы счастья текут по ее щекам. Главное – услышать: «Я жив, здоров…». Она изменилась, она стала сильнее духом и верит в то, что победа близка.

Настанет день, когда по всем телеканалам и радио, в блогах и мессенджерах будут вещать: «Мы победили, СВО завершена!». А самое главное наше желание – это услышать из уст любимых наших близких: «Еду домой! Алия, супруга добровольца СВО

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.