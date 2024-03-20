На помощь вахтовикам из Башкирии вылетел самолёт МЧС России

18 марта в Амурской области произошёл обвал горных пород. На глубине 120 метров под землёй остались 13 человек, среди которых пятеро – уроженцы Башкирии.
Сегодня, 20 марта, на место происшествия вылетел самолёт МЧС с дополнительной группировкой спасателей. На борту 30 специалистов: горноспасатели, шахтовые специалисты, инженеры.
Также в самолёте находится аварийно-спасательное оснащение: шламовые насосы, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля, прибор «видеоглаз», который опускается на глубину до 300 метров и позволяет обследовать недоступные места горных выработок.