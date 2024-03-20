В Башкирии снимают научно-популярный фильм «Место силы»

В Чишминском районе возле мавзолея Тура-хана продолжается первый этап строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций. О создании визит-центра «Тура-хан» расскажут в научно-популярном фильме «Место силы», который снимают в Башкортостане. Съемки проходят на грант главы республики в области кинематографии.
В фильме переплетаются две сюжетные линии. В документальной части показан ход строительства визит-центра «Тура-хан», а в художественной – путешествие в историю в виде киноновелл. В них рассказ о Тура-хане, Хусейн-беке, башкирских биях, кочевых народах Евразии. Как и на каких условиях башкирский край вошел в состав Золотой Орды? Создатели фильма готовились к съемкам этого эпизода более полугода. Научные консультанты картины Ильнур Буляков и Дим Гиззатов работали над поиском ответов на вопросы о том, какой была ханская ставка и как могли одеваться Тура-хан и башкирские бии. Детали костюмов, росписи на стенах, форма ламп, трон Тура-хана – всё продумано заранее.
Для режиссеров Альфии Арслановой и Ляйсан Рамазановой каждый кадр равен золоту. Нелегко пришлось и художнику Даяну Валиуллину, руководителю швейной мастерской Сайме Хасановой. Изготовление тканей, узоров и вышивок, соответствующих эпохе Золотой Орды, поручили настоящим мастерам.
Большая часть фильма основана на исторических фактах. В нем находят отражение и значимые события мирового масштаба. Подробно рассказывается история мавзолеев в Башкортостане. На территории республики сохранились три из них, связанных с эпохой Золотой Орды.
Съемки проходили в Узбекистане и Казахстане, а также в нескольких районах Башкортостана. Научно-популярный фильм «Место силы» дает толчок к раскрытию ранее неизученных страниц истории и архитектуры. Это один из первых трудов, рассказывающих об истории башкирского края в средние века. Увидеть фильм можно будет в ближайшее время.