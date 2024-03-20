В Башкирии снимают научно-популярный фильм «Место силы»

В Чишминском районе возле мавзолея Тура-хана продолжается первый этап строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций. О создании визит-центра «Тура-хан» расскажут в научно-популярном фильме «Место силы», который снимают в Башкортостане. Съемки проходят на грант главы республики в области кинематографии.

В фильме переплетаются две сюжетные линии. В документальной части показан ход строительства визит-центра «Тура-хан», а в художественной – путешествие в историю в виде киноновелл. В них рассказ о Тура-хане, Хусейн-беке, башкирских биях, кочевых народах Евразии. Как и на каких условиях башкирский край вошел в состав Золотой Орды? Создатели фильма готовились к съемкам этого эпизода более полугода. Научные консультанты картины Ильнур Буляков и Дим Гиззатов работали над поиском ответов на вопросы о том, какой была ханская ставка и как могли одеваться Тура-хан и башкирские бии. Детали костюмов, росписи на стенах, форма ламп, трон Тура-хана – всё продумано заранее.

Для режиссеров Альфии Арслановой и Ляйсан Рамазановой каждый кадр равен золоту. Нелегко пришлось и художнику Даяну Валиуллину, руководителю швейной мастерской Сайме Хасановой. Изготовление тканей, узоров и вышивок, соответствующих эпохе Золотой Орды, поручили настоящим мастерам.

Мы очень гордимся тем, что к нам обратились, и мы смогли выполнить шикарные костюмы Тура-хана, шикарные костюмы наших биев, о которых только археологи могли сказать, а фотографии не сохранились. Сайма Хасанова, руководитель ателье

Большая часть фильма основана на исторических фактах. В нем находят отражение и значимые события мирового масштаба. Подробно рассказывается история мавзолеев в Башкортостане. На территории республики сохранились три из них, связанных с эпохой Золотой Орды.

Мы расскажем о том, какие взаимоотношения были у башкирского края с Золотой Ордой. Оно тогда называлось Улус Джучи по имени старшего сына Чингисхана. Мы расскажем, кем же был Тура-хан: Тура-хан, Тора-хан, Төра-хан – какое из этих перечисленных имен было правильным. Гаухар Батталова, автор сценария, руководитель проекта