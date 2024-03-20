В Уфе команда по следж-хоккею «Башкирские пираты» провела учебно-тренировочный сбор

Команда по следж-хоккею «Башкирские пираты» провела свой первый учебно-тренировочный сбор на новом льду в Уфе. Тренировались игроки в центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Занятия проходили дважды в день. Так коллектив готовился к финальным матчам чемпионата страны.

Четкое взаимодействие на льду, быстрая перепасовка и голы: большая часть двухнедельных сборов позади. На тренировке две пятерки, вратарь и наставники команды.

Роману Комышеву только исполнилось 15, и пока к комплиментам в свой адрес он не привык. Спортсмен старается оправдать похвалу наставников игрой на льду. За «Башкирских пиратов» он проводит третий сезон. На год дольше за команду выступает Максим Степанов.

Команда по следж-хоккею «Башкирские пираты» существует с 2015 года и выступает в чемпионате России, пропустив только один сезон. Республика и Министерство спорта не один год поддерживают команду. Были и сложности: не хватало льда, но с появлением нового спортивного центра имени Ульфата Мустафина эта проблема решена.

В новом сезоне состав команды сильно изменился. Коллектив покинул ряд лидеров. Зато в Уфу приехал заслуженный мастер спорта Илья Попов, также «Пираты» усилились хоккеистом из Магнитогорска, мастером спорта России Николаем Чухонцевым. По-прежнему с уфимцами наставник сборной России по следж-хоккею Александр Ларионов. Это его пятый сезон в команде, он работает в паре с Максимом Лаврешиным. И с первых дней в составе коллектива его основатель и игрок Алексей Канатников.

Чемпионат России по следж-хоккею проводится в три круга: в сентябре, ноябре и в марте. Здесь нет матчей регулярного чемпионата, за это время ребята успевают потренироваться и провести сборы.