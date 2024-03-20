Спортсмены из Уфы завоевали награды кубка мира по каратэ фудокан

Спортсмены из уфимского клуба «Бусидо» завоевали россыпь наград на кубке мира по каратэ фудокан. Соревнования прошли в городе Иваново. Там честь нашей республики защищали около 100 каратистов. Всего за победу боролись 1500 участников из 15 стран, таких как Монголия, Испания, Италия, Туркменистан и многих других.
Фудокан – довольно молодой стиль карате. Он появился в 1980 году. В Уфе его начали активно развивать с 94-го. С тех пор количество победителей и призеров в нашей республике увеличивается.
Уже девять лет Никита Горшунов занимается тренерской деятельностью, одновременно с этим выступает и сам. На кубке мира каратисту удалось снова оказаться лучшим. В личном разделе ката Никита стал первым. А также был выбран для участия в гала-шоу в бою чемпионов. Вновь золото.
На кубке мира команда Республики Башкортостан стала самой многочисленной. Отбор на турнир проходил в течение всего сезона.
Главное отличие фудокана от других стилей – это то, что здесь на соревнованиях спортсменов не разделяют по весовым категориям. Тут важен лишь возраст.
Для кого-то эти старты стали дебютными. Ранее Кира Бочкарева выступала в республиканских и всероссийских стартах. На турнире мирового уровня спортсменка оказалась впервые. На кубке Кира выступила в трех дисциплинах. Призовое место удалось занять лишь в одной из них.
Еще одной победительницей из нашей республики стала Виктория Васильева. Она является многократной чемпионкой России, а также международных стартов. На кубке мира Вика продемонстрировала навыки также в трех дисциплинах – итог, два золота и бронза.
На счету спортсменов из нашей республики 26 золотых, 32 серебряные и 38 бронзовых медалей. В этом учебном году старты у каратистов завершились. За победу бороться они начнут в сентябре.