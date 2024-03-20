Спортсмены из Уфы завоевали награды кубка мира по каратэ фудокан

Спортсмены из уфимского клуба «Бусидо» завоевали россыпь наград на кубке мира по каратэ фудокан. Соревнования прошли в городе Иваново. Там честь нашей республики защищали около 100 каратистов. Всего за победу боролись 1500 участников из 15 стран, таких как Монголия, Испания, Италия, Туркменистан и многих других.

Фудокан – довольно молодой стиль карате. Он появился в 1980 году. В Уфе его начали активно развивать с 94-го. С тех пор количество победителей и призеров в нашей республике увеличивается.

Уже девять лет Никита Горшунов занимается тренерской деятельностью, одновременно с этим выступает и сам. На кубке мира каратисту удалось снова оказаться лучшим. В личном разделе ката Никита стал первым. А также был выбран для участия в гала-шоу в бою чемпионов. Вновь золото.

Все другие регионы смотрели и немножко даже с опаской на нас косились, потому что видели, что в категории наши ребята есть, и уже немного напрягались, потому что понимали, что конкуренция будет серьезная как минимум. Потому что мы очень хорошие результаты показываем. Никита Горшунов, победитель кубка мира по каратэ фудокан

На кубке мира команда Республики Башкортостан стала самой многочисленной. Отбор на турнир проходил в течение всего сезона.

Главное отличие фудокана от других стилей – это то, что здесь на соревнованиях спортсменов не разделяют по весовым категориям. Тут важен лишь возраст.

Было приятно очень, когда выступали наши звездочки, наши самые лучшие ребята. Многие иностранцы, многие зрители прибегали к краю татами, снимали, спрашивали, чьи спортсмены. И мне приятно отвечать: наши башкирские спортсмены, наши башкирские каратисты. Альберт Идиятуллин, вице-президент национальной федерации фудокан-шотокан каратэ России

Для кого-то эти старты стали дебютными. Ранее Кира Бочкарева выступала в республиканских и всероссийских стартах. На турнире мирового уровня спортсменка оказалась впервые. На кубке Кира выступила в трех дисциплинах. Призовое место удалось занять лишь в одной из них.

Были сильные соперники, но все равно я понимала, что если я забоюсь, будет нехорошо. Я пыталась получить золото. Кира Бочкарёва, серебряный призер кубка мира по каратэ фудокан

Еще одной победительницей из нашей республики стала Виктория Васильева. Она является многократной чемпионкой России, а также международных стартов. На кубке мира Вика продемонстрировала навыки также в трех дисциплинах – итог, два золота и бронза.

Хочется наконец-то подтвердить мастера спорта, так как КМС я уже являюсь. Хочется передавать свои знания деткам, наставлять их на победы и впитывать в них свои же знания. Виктория Васильева, победительница кубка мира по каратэ фудокан