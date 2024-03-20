На территории Башкирии осталась одна действующая ледовая переправа

Сегодня закрыли ледовую переправу через реку белую в Бирском районе региона в городе Бирске из-за устойчивых плюсовых температурных значений днем, а также в связи с уменьшением толщины льда на водоеме.

В пресс-службе МЧС по Башкирии обратились к автовладельцам с просьбой заранее планировать свои маршруты и не допускать выезда на лед.

Добавим, в настоящее время в республике осталась одна действующая переправа на реке Белой – в селе Староянзигитово Краснокамского района. С 18 марта закрыта переправа на реке Уфе в Караидельском районе.