В Уфе скончалась женщина, которой автопогрузчик перерезал ковшом ноги

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии рассказали, что 19 марта днем мужчина находился на работе и выполнял свои профессиональные обязанности. Он заехал на автомойку на улице Дзержинского на технически исправном автопогрузчике, где совершил наезд на 38-летнюю женщину, не убедившись в безопасности движения.