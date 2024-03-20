В Уфе скончалась женщина, которой автопогрузчик перерезал ковшом ноги

В Уфе следственный отдел по Советскому району города возбудил уголовное дело в отношении водителя фронтального автопогрузчика.

Фото №1 - В Уфе скончалась женщина, которой автопогрузчик перерезал ковшом ноги

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии рассказали, что 19 марта днем мужчина находился на работе и выполнял свои профессиональные обязанности. Он заехал на автомойку на улице Дзержинского на технически исправном автопогрузчике, где совершил наезд на 38-летнюю женщину, не убедившись в безопасности движения.

Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения: ей отрубило ноги металлическим ковшом. Женщина скончалась в больнице в тот же вечер.  

На месте происшествия следователи провели осмотр, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные мероприятия, отметили в ведомстве.

Фото: СУ СКР по РБ

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Волна
Телерадиоведущий