В Уфе скончалась женщина, которой автопогрузчик перерезал ковшом ноги

В Уфе следственный отдел по Советскому району города возбудил уголовное дело в отношении водителя фронтального автопогрузчика.
В пресс-службе СУ СКР по Башкирии рассказали, что 19 марта днем мужчина находился на работе и выполнял свои профессиональные обязанности. Он заехал на автомойку на улице Дзержинского на технически исправном автопогрузчике, где совершил наезд на 38-летнюю женщину, не убедившись в безопасности движения.
Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения: ей отрубило ноги металлическим ковшом. Женщина скончалась в больнице в тот же вечер.
На месте происшествия следователи провели осмотр, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные мероприятия, отметили в ведомстве.
Фото: СУ СКР по РБ