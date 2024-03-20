В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли семью из пожара

В селе Верхнеяркеево улицы патрулировали два сотрудника полиции — Ильнар Нурисламов и Айнур Бадртдинов. Проезжая по улице 8 Марта, они заметили горящий гараж. Они оповестили о пожаре экстренные службы и бросились на помощь хозяевам дома. Инспекторам удалось разбудить мужчину и его супругу, вытолкать из огня припаркованные автомобили. От увиденного женщине стало плохо – сотрудники полиции вызвали скорую помощь.